Стал Абдыраев, блогер: «Надежда народа оправдается?!»

о словам экспертов, избирательная система Кыргызстана постепенно входит в колею, кандидаты не обещают достать Луну с неба, а показывают широкой аудитории – кем они являются, каков их потенциал.
— Подходят к концу предвыборные дебаты, широкий слой населения узнал, кем являются участвующие в выборах кандидаты, особенно когда известные ораторы начали запинаться перед молодыми кандидатами, говорить, что в голову взбредет, разочаровав людей.
По словам экспертов, избирательная система Кыргызстана постепенно входит в колею, кандидаты не обещают достать Луну с неба, а показывают широкой аудитории – кем они являются, каков их потенциал. Чрезмерно увлекшиеся выборами лишились ночного сна, днями и ночами, в жаре и холоде штудируют свои программы при свете свечей. Слово за народом, вся власть, будущее – в руках народа. В день выборов народ сам решит – кому окажет доверие, кого хочет видеть в качестве народных избранников. Те же эксперты поговаривают, что на волне демократии у народа сформировалось свое мнение по поводу выборов и прочего и теперь тяжеловато с ним «договориться».
Есть надежда, что кыргызский народ, за плечами которого большая история, 4 октября проявит мудрость и сдержанность, сделает так, чтобы этот день был вписан в историю золотыми буквами.
Источник: газета «Майдан.kg» №36 от 02.10.2020 / стр. 6
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