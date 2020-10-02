Стал Абдыраев, блогер: «Надежда народа оправдается?!»

о словам экспертов, избирательная система Кыргызстана постепенно входит в колею, кандидаты не обещают достать Луну с неба, а показывают широкой аудитории – кем они являются, каков их потенциал.

— Подходят к концу предвыборные дебаты, широкий слой населения узнал, кем являются участвующие в выборах кандидаты, особенно когда известные ораторы начали запинаться перед молодыми кандидатами, говорить, что в голову взбредет, разочаровав людей.

По словам экспертов, избирательная система Кыргызстана постепенно входит в колею, кандидаты не обещают достать Луну с неба, а показывают широкой аудитории – кем они являются, каков их потенциал. Чрезмерно увлекшиеся выборами лишились ночного сна, днями и ночами, в жаре и холоде штудируют свои программы при свете свечей. Слово за народом, вся власть, будущее – в руках народа. В день выборов народ сам решит – кому окажет доверие, кого хочет видеть в качестве народных избранников. Те же эксперты поговаривают, что на волне демократии у народа сформировалось свое мнение по поводу выборов и прочего и теперь тяжеловато с ним «договориться».

Есть надежда, что кыргызский народ, за плечами которого большая история, 4 октября проявит мудрость и сдержанность, сделает так, чтобы этот день был вписан в историю золотыми буквами.

Источник: газета «Майдан.kg» №36 от 02.10.2020 / стр. 6