Даниэля Ажиева перевели из СИЗО-1 в психиатрическую больницу «Кызыл-Жар»

В Госслужбе исполнения наказаний не стали сообщать, какова степень строгости содержания бывшего владельца вебкам-студии

Обвиняемого в возбуждении вражды по этническому признаку предпринимателя, бывшего владельца вебкам-студии Даниэля Ажиева перевели 3 сентября из СИЗО-1 в республиканскую психиатрическую больницу «Кызыл-Жар» в Джалал-Абадской области. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе ГСИН.

Вместе с тем в Госслужбе исполнения наказаний не стали сообщать, какова степень строгости содержания Ажиева в психиатрической больнице, попросив обратиться в само медучреждение.

Напомним, в конце августа родственники Даниэля Ажиева заявили отечественным СМИ, что бывший владелец вебкам-студии нуждается в психиатрическом лечении. В этой связи уголовное дело в отношении молодого человека приостановили, а заключение экспертизы передано в суд. Однако на тот момент в ГСИН сказали, что Ажиев по-прежнему пребывает в СИЗО-1.

Даниэль Ажиев в 2018 году был осужден за содержание вебкам-студии. Молодой человек признал свою вину.

В марте 2020-го его задержали по подозрению в возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды. Ранее Ажиев разместил видеообращение в соцсети Instagram, где оскорбил кыргызский народ.

Источник: Вести