Дело Дуйшенбека Зилалиева. Адвокаты заявляют о пытках

По словам одного из адвокатов подсудимого Тимура Карабаева, экс-чиновник серьезно заболел.
В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.
По словам одного из адвокатов подсудимого Тимура Карабаева, экс-чиновник серьезно заболел. У него высокая температура и сильный кашель. Однако, несмотря на возражения защиты, председательствующий судья Адылбек Эсенбаев назначил разбирательство на завтра.
«Такое отношение приравнивается к пыткам. Мой подзащитный тяжело болен, но его зачем-то намерены доставить в суд 2 октября, хотя это прямая угроза здоровью всех участников процесса. Неизвестно, что у него, и потом, вообще, везти больного человека на заседание — это негуманно», — сказал Тимур Карабаев.
Напомним, что в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Подсудимый вину не признает. Ранее госкомитет распространил информацию, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбудили уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.
Источник: 24.kg
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