Заявление по поводу убийства и избиений сторонников партии «Республика»

С начала агитационного периода в некоторых областях страны были выявлены случаи морального и физического давления, избиения, и даже убийства сторонников партии «Республика».

Сегодня, 30 сентября 2020 года, произошел трагический случай. В Узгенском районе Ошской области был убит наш сторонник Ормон уулу Замир.

На данный момент правоохранительными органами идет выяснение обстоятельств, но уже известно, что он скончался от ножевого ранения. У нас есть обеспокоенность того, что данное деяние не будет квалифицировано должным образом и всего лишь преподнесено компетентными государственными органами как бытовое преступление.

От имени лидера и всей команды партии выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким погибшего. Вместе с ними разделяем их горе и утрату в это трудное время. Напоминаем оппонентам, что нет ничего важнее и ценнее человеческой жизни. Мандат в парламенте не стоит жизни ни одного гражданина!

Кроме этого, открытому давлению со стороны представителя политической партии«Мекеним Кыргызстан» подвергся начальник штаба “Республики” по Панфиловскому району Чуйской области Болотов Д.Б.

В селе Алыш Нарынской области был избит ещё один агитатор партии «Республика». Со слов пострадавшего, он был избит представителем партии "Мекеним Кыргызстан" и сразу госпитализирован. По факту избиения в ЕРПП зарегистрировано досудебное производство по статье 266 («Хулиганство») Уголовного кодекса КР. Также, в селе Эмгек-Талаа этой же области в настоящее время под давлением со стороны представителей политической партии «Биримдик» и правоохранительных органов, находится наш сторонник Болот уулу Денисак.

Помимо убийства и систематических избиений, в отношении наших членов территориальных штабов, наблюдателей, доверенных лиц или иных сторонников применяются разного рода провокации и проводятся масштабные мероприятия по дискредитации нашей партии и ее кандидатов путем насильственного прекращения агитационной и иной деятельности, связанной с привлечением избирателей.

Политическая партия «Республика»выражает крайнюю озабоченность в связи с вышеупомянутыми случаями, сопровождаемыми грубейшими нарушениями закона как со стороны политических партий-оппонентов, так и со стороны государственных правоохранительных органов.

Отмечаем, партия “Республика” с самого начала выступает против подкупа голосов и насильственных методов, применяемых политическими оппонентами, что подрывает возможность проведения честных и прозрачных выборов, что в свою очередь, подрывает легитимность их результатов.

В связи с вопиющими вышеупомянутыми случаями, настоятельно требуем от правоохранительных органов всестороннего и объективного расследования, Генеральную прокуратуру КР взять под особый контроль ход следствия, а ЦИК КР принять соответствующие меры, предусмотренные выборным законодательством. Кроме того, политических оппонентов взываем к законности и призываем отказаться от применения насилия!

Арстан Туржанов, уполномоченный представитель по выборам партии «РЕСПУБЛИКА»

Источник: vesti.kg