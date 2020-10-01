В школах, в которых будет холодно, учебу можно не начинать – Боронов

По его словам, еще одна большая проблема в начале учебного процесса - это подготовка к зиме.

С 6 октября по всей стране дети с 2 по 6 классы начнут обучаться в школах в обычном режиме, но в школах, в которых будет холодно, учебу можно не начинать. Об этом сегодня на брифинге сообщил премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

По его словам, еще одна большая проблема в начале учебного процесса - это подготовка к зиме. Органам местного самоуправления уже даны поручения по подготовке школ, детских садов, больниц к предстоящей зиме. «Если похолодает, чтобы детей не возить в холодные школы, где они могут заболеть – нужно раньше начать топить и проводить работы по утеплению окон», - сказал Боронов.

Как он отметил, если в школе будет холодно, то в этой области можно не начинать учебу. Поэтому руководители каждой области и аймака должны сами решать, в каких школах можно начинать учебу, учитывая все. Тепло в школах должно быть обеспечено в полном объеме.

Источник: Кабар