Расследуется 83 материала, связанные с формой № 2

Материалы были зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков.

30 сентября из Генпрокуратуры сообщили, что в общей сложности расследуется 83 материала по факту подкупа голосов и фальсификации документов. Материалы были зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков. Но даст ли это результат? Вот в чем вопрос. Потому что по официальной информации Центральной избирательной комиссии к 24 сентября по стране поступило 481 тысяча 950 заявлений по форме № 2. Кандидаты участвующих в выборах оппозиционных партий считают, что форма № 2 создает условия для подкупа голосов и призывают ЦИК отказаться от нее.

Источник: газета «Багыт.kg» №23 от 01.10.2020 / стр. 3