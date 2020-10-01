150 студентов из Кыргызстана смогут бесплатно обучаться в вузах Венгрии

Место в общежитии либо сумма до 40 000 форинтов (120 евро) в счет оплаты съемного жилья

В рамках официального визита Сооронбая Жээнбекова в Венгрию 28-29 сентября министр образования и науки КР Каныбек Исаков и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подписали двустороннее Соглашение в сфере образования, в соответствии с которым 150 студентов из Кыргызстана смогут обучаться на бюджетной основе в вузах Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования КР.

Условия, предоставляемые венгерской стороной:

Бесплатное обучение по программам бакалавриата и магистратуры (сельское хозяйство, социальные науки, информационные технологии, экономические, технические и естественные науки, спорт и государственная политика) и докторантуры (все направления);

Ежемесячная стипендия на весь период обучения: 40 460 форинтов (120 евро) для студентов бакалавриата и магистратуры, 140 000 форинтов (415 евро) для докторантов;

Место в общежитии либо сумма до 40 000 форинтов (120 евро) в счет оплаты съемного жилья;

Медицинская страховка.

В ведомстве отметили, что наибольшей востребованностью у студентов из КР пользуются такие направления, как международные отношения, политология, международный бизнес, IT, журналистика, менеджмент и экономика.

К самым популярным университетам относятся Университет Корвина в Будапеште, Университет Этвеша Лоранда, Дебреценский университет, Печский университет, Университет Св.Иштвана и Будапештский университет технологии и экономики.

Источник: Элгезит