В Кыргызстане из-за пандемии введут госрегулирование цен на уголь

Ежегодно государственным антимонопольным органом устанавливаются оптово-отпускные цены на уголь для угледобывающих предприятий, однако до конечного потребителя уголь доходит через посредников по завышенной цене.

Министерство экономики выносит на общественное обсуждение проект постановления правительства «О введении временного государственного регулирования цен на уголь на территории КР».

Согласно документу, принимая во внимание сохранение режима чрезвычайной ситуации в стране, связанной с пандемией COVID-19, а также учитывая, что вынужденный режим самоизоляции и ограничений, введенных для противостояния инфекции негативно отразился на финансовом положении населения, считаем необходимым ввести временное государственное регулирование цен на уголь.

Ежегодно государственным антимонопольным органом устанавливаются оптово-отпускные цены на уголь для угледобывающих предприятий, однако до конечного потребителя уголь доходит через посредников по завышенной цене.

В соответствии с пунктом 81 Приложения 19 к Договору о Евразийском экономическом союзе введение государствами-членами государственного ценового регулирования на товарных рынках, не находящихся в состоянии естественной монополии, осуществляется в исключительных случаях, к которым относятся в том числе чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, соображения национальной безопасности, при условии, что возникшие проблемы невозможно решить способом, имеющим меньшие негативные последствия для состояния конкуренции.

В свою очередь, в соответствии со статьей 11 Закона «О внутренней торговле в КР», правительство имеет право вводить государственное регулирование розничных цен на социально значимые товары в целях защиты прав потребителей на срок не более чем 90 календарных дней.

Также отмечаем, что постановлением правительства от 22 апреля 2009 г. № 242 «О государственном регулировании цен на отдельные виды социально-значимых товаров», уголь включен в Перечень социально значимых товаров, на которые может быть введено временное государственное регулирование цен на внутреннем рынке КР.

Источник: Кабар