С 6 октября обучение в обычном режиме начнут ученики 1-6 классов

С 6 октября учащиеся общеобразовательных учреждений с 1 по 6 классы начнут обучение в обычном режиме.
Такое решение принято в ходе заседания Республиканского оперативного штаба, сообщает пресс-служба правительства.
По ее данным, для возобновления учебного процесса в обычном режиме разработан специальный алгоритм, где четко прописано соблюдение санитарно-гигиенических норм. Согласно ему, ежедневно будет измеряться температура учителей, в обязательном порядке будет соблюдаться масочный режим. Кроме того, учителя будут обязаны заполнять анкету с указанием состояния здоровья всех членов своих семей.
«До возобновления учебного процесса все помещения школы будут продезинфицированы с использованием концентратов в определенном количестве. Кроме того, будет проводиться проветривание кабинетов во время перерывов между уроками. За здоровьем учителей и учеников будут следить медицинские сотрудники. Рассадка в классах будет производиться с учетом сохранения дистанции между учениками, все учителя и ученики будут обеспечены дезинфицирующими средствами. Вместе с тем, исключено проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий в учреждениях образования, ограничен вход посетителей, в том числе родителей», - говорится в сообщении.
Согласно алгоритму, требования к организации образовательного процесса в школах с общим охватом до 200 учащихся установлены обычные, согласно расписанию и учебному плану. Если учеников в школе до 350, образовательный процесс будет осуществляться по гибкому расписанию и учебному плану. «К примеру, уроки и перемены в разных классах будут начинаться в разное время. Так, рекомендуется начинать уроки для учащихся 1-2 классов в 8.00 утра, для учащихся 3-4 классов - в 8.30 и далее, по возрастанию временного интервала. Если же в школе до 500 детей, расписание занятий и учебный план будет составлен следующим образом: 1,2,3 классы будут учиться в первую смену; 4,5,6 классы – во вторую смену. При этом важно введение сменности при посещении столовой», - отметили в Республиканском штабе.
Напомним, в Кыргызстане с 16 марта в школах и вузах объявлен карантин в связи с угрозой распространения коронавируса, студентов и школьников перевели на онлайн обучение. С сентября обучение в обычном режиме начали только 1 классы.
Источник: Азаттык
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