За призывы к захвату власти задержаны лидеры движения «Кырк Уруу Жети Дубан»

В Бишкеке задержаны члены общественного объединения «Кырк Уруу Жети Дубан».

Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным ведомства, 30 сентября 2020 года по факту распространения в интернете видео, где неизвестные обсуждают планы по дестабилизации общественного порядка и призывают к насильственному захвату власти, Следственной службой ГУВД города Бишкек начато досудебное производство по статье 313 ч.2 (возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды) УК КР.

Согласно заключения судебно-политологической экспертизы, в выступлениях указанных лиц содержатся призывы, направленные на разжигание межрегиональной вражды, и призывы к насильственному захвату власти.

Правоохранители установили личности подозреваемых и 30 сентября при проведении собрания были задержаны 26 членов общественного объединения «Кырк Уруу Жети Дубан». Их доставили в ГУВД Бишкека.

По данным МВД, 20 из них находились в состоянии наркотического опьянения.

По подозрению в совершении преступления были задержаны и водворены в ИВС ГУВД Бишкека лидеры движения «Кырк Уруу Жети Дубан»:

1. Шамиль Муканбаев, 1985 г.р., ранее не судим.

2. Амангельди Артыков, 1971 г.р., ранее дважды судим за хранение

наркотиков.

3. Акылбек Олджембаев, 1964 г.р., ранее дважды судим за изнасилование и контрабанду.

4. Рыскелди Бериков, 1972 г.р.

5. Кубанычбек Джумаканов, 1966 г.р., ранее трижды судим, за грабеж,

хулиганство и кражу.

Источник: Элгезит