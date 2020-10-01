За призывы к захвату власти задержаны лидеры движения «Кырк Уруу Жети Дубан»

В Бишкеке задержаны члены общественного объединения «Кырк Уруу Жети Дубан».
Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
По данным ведомства, 30 сентября 2020 года по факту распространения в интернете видео, где неизвестные обсуждают планы по дестабилизации общественного порядка и призывают к насильственному захвату власти, Следственной службой ГУВД города Бишкек начато досудебное производство по статье 313 ч.2 (возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды) УК КР.
Согласно заключения судебно-политологической экспертизы, в выступлениях указанных лиц содержатся призывы, направленные на разжигание межрегиональной вражды, и призывы к насильственному захвату власти.
Правоохранители установили личности подозреваемых и 30 сентября при проведении собрания были задержаны 26 членов общественного объединения «Кырк Уруу Жети Дубан». Их доставили в ГУВД Бишкека.
По данным МВД, 20 из них находились в состоянии наркотического опьянения.
По подозрению в совершении преступления были задержаны и водворены в ИВС ГУВД Бишкека лидеры движения «Кырк Уруу Жети Дубан»:
1. Шамиль Муканбаев, 1985 г.р., ранее не судим.
2. Амангельди Артыков, 1971 г.р., ранее дважды судим за хранение
наркотиков.
3. Акылбек Олджембаев, 1964 г.р., ранее дважды судим за изнасилование и контрабанду.
4. Рыскелди Бериков, 1972 г.р.
5. Кубанычбек Джумаканов, 1966 г.р., ранее трижды судим, за грабеж,
хулиганство и кражу.
Источник: Элгезит
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