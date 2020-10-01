Эксперт назвал главную ошибку заразившихся COVID людей

Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет.

Самолечение является главной ошибкой заболевшего тяжелой формой COVID-19, рассказал руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека», — сказал Зуев.

Источник: Элгезит