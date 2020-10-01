Постпред КР при ООН осудил с главой ВОЗ сотрудничество в области вакцинации против коронавируса и других заболеваний

Постпред КР подчеркнул ключевую и руководящую роль ВОЗ в борьбе с пандемией и выразил надежду на эффективное многостороннее глобальное партнерство в этом вопросе.

Постоянный представитель КР при ООН и других международных организациях 30 сентября в г.Женеве Д.Мукашев провел встречу с Генеральным Директором Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Т.Гебрейесусом, где обсудил сотрудничество в области вакцинации против коронавируса и других заболеваний.

Как сообщили в МИД КР, в ходе состоявшейся встречи Мукашев выразил Генеральному директору ВОЗ благодарность кыргызской стороны за оказываемую со стороны организации всестороннюю помощь Кыргызстану в борьбе с новым коронавирусом и обсудил с ним вопросы сотрудничества двух сторон в условиях продолжающейся пандемии.

В частности стороны обсудили вопросы продолжения оказания помощи организацией Кыргызстану в борьбе с коронавирусом; содействия со стороны ВОЗ региональному сотрудничеству в борьбе с КОВИД, а также сотрудничества в области вакцинации как против нового коронавируса, так и в отношении других заболеваний.

Постпред КР подчеркнул ключевую и руководящую роль ВОЗ в борьбе с пандемией и выразил надежду на эффективное многостороннее глобальное партнерство в этом вопросе.

В свою очередь Генеральный директор ВОЗ поблагодарил кыргызскую сторону за тесное взаимодействие в борьбе с КОВИД, выразил свою твердую поддержку усилиям правительства Кыргызской Республики и подчеркнул готовность ВОЗ продолжать оказывать всестороннее содействие Кыргызстану в этом направлении.

Источник: Кабар