Жамин Акималиев, академик: «Подавляющая часть кандидатов в депутаты – прогнившие бай-манапы и олигархи, поднадоевшие народу физиономии»

Я полностью поддерживаю принятие закона установления общественного контроля для противодействия коррупции в соответствии со стратегией.



— Президент Сооронбай Жээнбеков рассказал о том, что не утихает коррупция в бюджетообразующих госучреждениях. Почему коррупцию не удается остановить?

— На заседании Совета безопасности Жээнбеков подвел итоги трех лет по данному актуальному вопросу и принял новую стратегию борьбы с коррупцией. Результат неплохой, но этого недостаточно. Потому что за это время задержали мелких чебачков, но акулы и киты добились оправдательных приговоров. Мелкие экономические преступления нужно рассматривать отдельно от крупной коррупции. К сожалению, политической воли у нас не хватает. Среди народа сложилось ощущение, будто с коррупцией борется один президент. Почему к этому делу не подключаются правительство, Жогорку Кенеш, министры, руководители областей и районов? Почему они выполняют роль наблюдателей? Почему тысячи чиновников по республике вместо борьбы с коррупцией стоят во главе этой коррупции? Что это за безответственность? Я думаю, после избрания нового Жогорку Кенеша президент Жээнбеков может четко определить полномочия правительства и органов местной власти, проследить за тем, чтобы они четко выполняли свою работу. Короче говоря, сделать так, чтобы все ветви власти работали эффективно и напрямую несли ответственность. Потому что по Конституции президент может упорядочить работу ветвей власти и установить жесткий контроль. Президент служит гарантом четкого и полного соблюдения Конституции. Во-вторых, нужно привлечь всю общественность для борьбы с коррупцией. Эта работа должна проделываться открыто и прозрачно. Я полностью поддерживаю принятие закона установления общественного контроля для противодействия коррупции в соответствии со стратегией.

— Вовлеченные в скандалы спешат получить мандаты чтобы защитить себя или намерены стать депутатами, потому что им плевать на народ?

— В первую очередь это попытка защитить свой незаконный бизнес, с другой стороны их глаза заплыли жиром и они ни во что не ставят народ. В общем зазнались. Они не понимают, к чему это может привести.

— К слову, были те, кто призывал снять с выборов спикера Дастана Джумабекова, который выплатил суйунчу в 50 тысяч сомов во время агитации. Мол, эти деньги можно воспринимать как взятку. Почему ЦИК не учел правонарушение со стороны Джумабекова?

— То, что Дастан Джумабеков выплатил суйунчу в 50 тысяч сомов, это, с одной стороны, взятка, с другой стороны – подкуп голоса. Находясь на верхушке законодательной власти, Дастан Джумабеков перешел все рамки, отфутболив закон. Неразумно и то, что ЦИК безразлично отнесся к такому негативному событию.

— Соответствуют ли закону скандальные решения ЦИК в последнее время?

— К сожалению, последние события показали, что решения ЦИК не соответствуют закону. По правде говоря, Центральная избирательная комиссия работает очень плохо. Такими темпами мы недалеко пойдем. Другими словами, ЦИК нужно поскорее реформировать, его работу нужно изменить на корню.

— Можно ли поверить в то, что экономика будет развиваться, если программы партий будут воплощены в жизнь?

— Партии, как оказалось, ничего не понимают в экономике, не говоря о том, чтобы ее развивать. Некоторые партии обещают увеличить национальный доход страны на 15% в год, другие обещают увеличить вдвое. Это пустые выкрики. Многовато лозунгов о развитии сельского хозяйства, но не указаны пути и методы достижения такой цели. Потому что среди многочисленных кандидатов нет специалистов или ученых. Временами встречаются экономисты или финансисты. Нет никого из культуры, литературы, нет интеллигенции. Напротив, подавляющее число кандидатов – прогнившие бай-мапаны и олигархи, старые депутаты и поднадоевшие народу физиономии.

Источник: газета «Майдан.kg» №35 от 30.09.2020 / стр. 7