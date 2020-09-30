Чья бы корова мычала…

Мы вынуждены так выражаться.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев был обвинен в тяжких преступлениях, взят под стражу, ожидает решения суда, что не помешало ему обратиться к кыргызстанцам, призывая сделать правильный выбор на предстоящих выборах.

Мы ничего не имеем против того, чтобы бывший президент высказался по выборам, пожелал успехов партиям. Но мы не могли промолчать, когда он заговорил о коррупции. Он сказал, что ныне участвующие в выборах партии должны бороться с коррупцией на деле, а не на словах.

Другие могли бы говорить о борьбе с коррупцией, но только не бывший президент. Если бы он действительно был бы сторонником борьбы с коррупцией, то не стал бы проворачивать крупные коррупционные аферы, будучи президентом, не был бы освобожден из тюрьмы и отправлен на родину головорез. Сам экс-президент не угодил бы за решетку и не стал бы отвечать за совершенные преступления. Невольно вспоминается фраза: «Чья бы корова мычала…»

Источник: газета «Майдан.kg» №35 от 30.09.2020 / стр. 5