Коронавирус будет остановлен в 2022 году?

С уверенностью говорить не приходится.
Но не хотелось бы, чтобы коронавирус задержался дольше. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предположил, что коронавирусная пандемия подойдет к концу в 2022 году. Его прогнозы обычно сбывались, поэтому и этим словам известного миллиардера можно отнестись серьезно.
По его словам, в 2021 году должны быть приняты попытки по снижению числа инфицированных. «К нормальной жизни можно вернуться только к лету следующего года. Для этого борьба с коронавирусом должна идти по всему миру. Это станет гарантией того, что COVID-19 не будет распространяться», -— сказал он.
Пока рано отказываться от мер предосторожности и считать, что мы избавились от коронавируса. Всем нам нужно беречь себя и близких, носить маски, проявлять бдительность. Кыргызскому правительству следует проводить профилактическую работу, принимать меры. Будет не лишним уже сейчас возвращаться к мерам защиты.
Источник: газета «Майдан.kg» №35 от 30.09.2020 / стр. 5
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