Алмазбек Акматалиев: «Мы растем… Идет нешуточная борьба!»

Бишкек, “Саясат.kg”. На местах проходят спонтанные встречи, даже по вечерам, под светом фонарей.

— Слово за избирателями. Предвыборная агитация на финишной прямой… На различных телеканалах увеличилось число зрителей дебатов. Самое главное, зрители смогли под различными углами рассмотреть представителей разных партий. Нет какой-либо цензуры, все идет в прямом эфире, за неожиданными вопросами идут такие же ответы. На местах проходят спонтанные встречи, даже по вечерам, под светом фонарей. За последнюю неделю обострилась и борьба компроматов. Партии назначают наблюдателей на избирательные участки, проработают логистику на 4 октября… Если не учитывать 2-3 провокационных обстоятельства, все проходит мирно, с умом. Уже сейчас определены лидеры, но пока никому не удалось составить точный прогноз победителей. Борьба идет нешуточная!

Мы растем… Вот так пишется история страны и государственности! Слово за избирателями! Народ, настал твой час! Власть в твоих руках!