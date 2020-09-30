(Видео) В ряде регионов не смогут проголосовать ЛОВЗ? Многие участки еще не оборудованы

Органы прокуратуры проводят проверку готовности участковых изибрательных комиссий на местах.

На выборах в ЖК 2020 власти обещали уделить особое внимание обеспечению на избирательных участках всех необходимых условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 2017 году Центризбирком даже принял специальное Положение под номером №506, которое законодательно гарантирует ЛОВЗ максимальные возможности доступности помещений для их голосования.

Органы прокуратуры проводят проверку готовности участковых изибрательных комиссий на местах. По предварительным данным, только 85 процентов участков имеют все необходимые приспособления. Надзорный орган уже вынес несколько десятков предупреждений. До выборов осталось меньше недели, смогут ли ЛОВЗ, живущие дальше столицы и больших городов, полноценно осуществить свое конституционное право – большой вопрос.

Смотрите в нашем сюжете как обстоят дела в регионах страны.

Источник: Элгезит