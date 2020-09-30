Обвинение просит назначить экс-вице-премьеру Зилалиеву наказание в виде 10,6 лет

Суд перешел к прению сторон.

Сегодня, 30 сентября, в Первомайском районном суде продолжается рассмотрение дела о незаконном обогащении бывшего вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева.

Суд перешел к прению сторон. В своем выступлении государственный прокурор попросил назначить Зилалиеву наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы и оштрафовать его на 900 расчетных показателей.

Напомним, Генеральной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 308 прим. 1 (Незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса КР и расследование было поручено ГСУ ГКНБ КР.

Источник: Кабар