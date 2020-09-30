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Общество
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Мозгов народу не хватает…

Бишкек, “Саясат.kg”.  Разве мы забыли, как несколько недель назад один за другим умирали кыргызстанцы?..

— Помните, летом были новости, от которых замирало сердце. Мы вновь их даем. Разве мы забыли, как несколько недель назад один за другим умирали кыргызстанцы?.. Почему бы не соблюсти санитарные правила и не уберечься от болезни, соотечественники? Вчера проезжала через Алматинскую улицу в Бишкеке и увидела, как у банкетных залов припаркованы машины, полно пришедших на торжество народу. Организатор тоя, желая устроить торжество, вы помогаете кому-то «лишиться жизни»… До нас это так и не дошло…

Нургуль Максутова, журналист

           

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