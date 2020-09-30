Преступный мир активизировался. Почему бы министру Джунушалиеву не уйти, если не справляется?

Несколько дней назад подстроили ДТП с участием гражданина Турции, украли у него 80 тысяч сомов.

Это станет пулей для нашей страны, куда и так нехотя приходят инвесторы… В Нижней Ала-Арче вооруженные преступники напали на простую семью, убили 26-летнюю девушку, избили ее отца. По всей видимости, ограбить дом они не успели. Эти два преступления зарегистрированы за одну неделю. МВД изначально заявляло, что у нас нет ОПГ. С течением времени показатели преступности растут, страдает невинный слой общественности. Куда смотрит министр Кашкар Джунушалиев? Почему бы ему не уйти, если он не справляется?..

Источник: Aryba.kg