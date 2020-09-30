Простительно ли преступление против независимости?

Такое мнение звучит не в первый раз.

— Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России в 2007-2010 годы Раимкул Аттокуров в интервью одному из российских изданий заявил: «Обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в состав России». Эти слова экс-посла вызвали бурные дискуссии среди общественности.

Бактыбек Калмаматов, политик: «Нам нужно защитить свою независимость, но это непросто»

— Такое мнение звучит не в первый раз. До этого несколько раз такие вопросы вызывали дискуссии. Это говорит о том, насколько мы самостоятельны за годы независимости. По правде говоря, наша страна только на бумаге достигла независимости, а в реальности мы зависим от российского государства. Поэтому большие державы оказывают давление. Если учесть, что в России у нас тысячи мигрантов, это государство может вмешиваться в нашу внутреннюю и внешнюю политику, даже стараясь назначать удобных для себя людей во власть, то мы в какой-то степени зависимы. Кыргызстан теряет свою независимость перед Россией. Это станет реальной угрозой для Кыргызстана в ближайшие годы. Поэтому постепенно они убеждают народ, проверяют реакцию. Мы должны защитить независимость. Для этого нужно добиться внешнеполитической независимости. Это получится с сильным президентом, сильным правительством и с сильным парламентом. Уже сейчас становится очевидно, что впереди нас ждет зависимый от власти парламент-подсолнух. Поэтому в будущем нас ждут большие трудности.

Источник: газета «Факты.kg» №21 от 25.09.2020 / стр. 5