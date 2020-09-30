Аэропорт «Манас»: У нас все соответствует санитарным нормам

В пресс-службе аэропорта опровергли заявление Клары Сооронкуловой о том, что у них нет санитарного контроля

В аэропорту «Манас» есть все необходимое для соблюдения санитарных норм. Об этом Vesti.kg сообщили в их пресс-службе.

В «Манасе» утверждают, что авиапассажиры соблюдают физическую дистанцию, приходят в масках и желающие могут воспользоваться санитайзерами.

- С момента введения ЧП и ЧС мы начали соблюдать необходимые санитарные нормы, - заверили в пресс-службе. - Соблюдаем алгоритм действий, утвержденный республиканским штабом. Чтобы не было распространения вируса в республике, в аэровокзалы пускают только улетающих пассажиров исключительно в масках. Там установлены повсеместно санитайзеры. Провожающих и встречающих не пропускают, соблюдается дистанция.

Кроме того, в аэропорту добавили, что авиапассажиры не смогут осуществить перелет при отсутствии масок.

Поясним, 28 сентября прошли теледебаты кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша на телеканале «КТРК». Клара Сооронкулова, выступая с речью, заявила, что в аэропорту «Манас» полное отсутствие санитарного контроля.

Источник: Вести