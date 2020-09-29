В Бишкеке пожилая санитарка сломала руку на работе. Руководство больницы отказалось выплачивать компенсацию

Женщине выдали всего 2 тысячи сомов на лекарства

В Бишкеке 60-летней санитарке городской Гинекологической больницы №3 Мире Маткаримове не оформляют производственную травму - она сломала руку на работе. Об этом Vesti.kg сообщила она сама.

По словам женщины, 20 августа после дежурства она споткнулась об сломанный кафель в здании больницы.

- В больнице есть опасное место у лестницы, где торчит сломанный кафель на полу, - пожаловалась санитарка. - После дежурства мне нужно было заскочить к руководству. Я не заметила этот кафель, оступилась и упала. В результате сломала лучевую кость. Уже больше месяца сижу дома на больничном. Когда я обратилась к главному врачу Жылдыз Акматбековой, чтобы она оформила как производственную травму, то она отказалась. Мне выдали всего 2 тысячи сомов от профсоюза, а коллеги собрали по 500 сомов.

Пожилая женщина считает, что это незаконно и возмущена отношением руководства к персоналу.

- У нас и так зарплата маленькая, а теперь я не работаю и лежу дома на больничном, - посетовала Маткаримова. - Мы столько раз просили починить это место, однако до сих пор никто не отреагировал на нашу просьбу. Я хочу справедливости.

Источник: vesti.kg