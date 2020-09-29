В МП «Бишкекреклама» новый директор

В столичной мэрии произошли снова кадровые перестановки.
Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Директором муниципального предприятия «Бишкекреклама» назначен Самат Джанталиев, ранее он занимал позицию начальника организационно-правового отдела этого же предприятия.
Соответствующее распоряжение подписал мэр города Бишкек.
«Напомним, что мы воссоздали муниципальное предприятие «Бишкекреклама». Его сотрудники разработали концепцию развития наружной рекламы в столице и эскизы типовых рекламных конструкций, которые можно размещать в городе. Мы хотим, чтобы рекламная сфера города была оформлена в едином дизайн коде. Также для создания новых идей мы обратились к зубрам дизайна, участникам международного конкурса «Дизайн Кап». Специалисты мэрии города Бишкек, МП «Бишкекглавархитектуры» совместно с организаторами чемпионата Icon Development и основателем конкурса среди дизайнеров Алексеем Лысогоровым подготовили техническое задание – создать новый туристический бренд города Бишкек», – отметили в пресс-службе.
Источник: reporter.kg
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