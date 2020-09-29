Кубатбек Боронов сделал выговор министру здравоохранения Сабиржану Абдикаримову

Последние несколько дней наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация в ряде районах страны.

Премьер-министр КР Кубатбек Боронов выразил обеспокоенность ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения в ряде районах страны и раскритиковал работу местных органов власти, органов внутренних дел за слабый, неэффективный и недостаточный контроль соблюдения санитарных мер и введенных запретов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Последние несколько дней наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация в ряде районах страны. Растет уровень заболеваемости, число лиц, находящихся в тяжелом состоянии. Как я поручал ранее, к каждому пациенту необходим особый подход в лечении. Необходимо повысить все меры безопасности, в том числе проводить проверки по соблюдению санитарных норм в общественных местах, транспорте, рынках, торговых центрах, ресторанах. Масочный режим должен строго соблюдаться. Кроме того, необходимо проводить качественную работу по эпидемиологическим расследованиям и контролю за соблюдением домашнего карантина контактных лиц», — сказал глава правительства.

Кубатбек Боронов подчеркнул высокую ответственность руководителей местных органов власти по сохранению благополучной эпидемиологической ситуации и сдерживанию роста заболеваемости в стране.

«Я хочу подчеркнуть вашу большую ответственность за эпидемиологическую ситуацию на местах. Необходимо принять все меры безопасности и усилить контроль. Помните, что несете ответственность, в случае возникновения вспышки заболевания», — сказал он.

По данным кабмина, премьер-министр сделал выговор министру здравоохранения Сабиржану Абдикаримову за ненадлежащий контроль по вопросам госзакупок, а также статс-секретарю Министерства здравоохранения Калысбеку Шадыханову за недостаточную работу по вопросам госзакупок.

Источник: Элгезит