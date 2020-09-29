Калнур Ормушев, эксперт: «Юпитер, ты сердишься - значит, ты не прав»

Бишкек, “Саясат.kg”. Эксперт К.Ормушев про нашумевшее видео с участием лидера партии “Биримдик” М.Аманкулова

- Признаюсь, не питаю никаких симпатий ни к некой партии, ни к ее члену Марату Аманкулову, видео с высказываниями которого вызвало шквал возмущенной критики в их адрес.

Однако обвинения Аманкулова в предательстве, измене Родине, призывы к ответственности за угрозу подрыва суверенитета страны вынудили меня покинуть комфортную позицию наблюдателя.

Да, многие наши политики действительно страдают отсутствием умения достаточно четко и ясно излагать свои мысли.

Тем не менее слова Аманкулова скорее свидетельствуют не о «предательстве», а о заботе об национальных интересах нашей страны, которые он связывает с перспективами членства в Евразийском экономическом союзе.

Да, не слишком удачно для публичной речи, но вполне допустимо для товарищеской беседы он полушутливо говорит о том, что «...пора возвращаться домой».

Для тех, кто не может или не хочет воспринимать мысли выступающего адекватно, процитирую М.Аманкулова: «...речь больше идет о России не как о Киевской Руси, а как о преемнице Золотой Орды», то есть об Евразийском союзе наших далеких предков.

А для меня, как и для многих кыргызстанцев, это также и напоминание о объединении Евразийских народов и стран в составе Советского Союза, когда сформировался основной наш интеллектуальный, научный, индустриальный, агропромышленный потенциал, когда мы совершили рывок в развитии литературы и искусства, в стране выросли мастера культуры, науки, литературы, искусства, спорта международного уровня и класса. Недопустимо, да и невозможно выкинуть из песни о нашем народе и государстве эти страницы.

Отмечу также, что, к примеру, граждане Европы вовсе не предавали интересов своих стран и не попирали свой суверенитет, когда сочли целесообразным объединиться в Евросоюз.

Даже на бытовом уровне мы понимаем, что в семье всегда и вполне можно обеспечить независимость отдельного ее члена. И каким бы он ни был независимым и самостоятельным, только в дружной семье и в мирной обстановке он чувствует себя действительно счастливыми и подлинно свободным.

Важно осознать, что настоящая свобода и независимость неразрывно связаны с уверенностью граждан страны в завтрашнем дне, в том, что они смогут спокойно работать, обеспечивая потребности своих близких. С уверенностью в том, что не придется в старости унизительно ожидать и благодарить за гумпомощь, или же рыться в поисках еды в мусорных контейнерах. С уверенностью, что наши сыновья не пойдут искать материальные блага в криминальных группировках, а дочери – на панели, что наши сограждане не будут подметать улицы и мыть посуду в чужих странах.

Этой стороной свободы и независимости обладали мы, граждане Союза ССР.

Так что сонму возмущающихся из-за высказывания Марата Аманкулова я напомню крылатое: «Юпитер, ты сердишься - значит, ты не прав» и уверенно присоединяюсь к тому большинству кыргызстанцев, которые обладают не меньшими гражданскими правами, но предпочитают, во имя сохранения и развития своего народа и страны, не постить в интернете рассуждения о патриотизме и суверенитете, а посадить дерево, построить дом, вырастить сына или дочь.