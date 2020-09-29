(Видео) ОПРОС: А вам нравится онлайн-обучение? (спойлер: практически никому не нравится)

В связи с пандемией COVID-19 в Кыргызстане школьники и студенты вынуждены учиться дистанционно.
Журналисты Elgezit.kg в рамках проекта «Без готовки» решили узнать мнение учителей, родителей и школьников про новый формат обучения. Также свое мнение озвучило Минобразования КР.
Отличается ли качество образования? Довольны ли учителя и школьники? Что является главной проблемой в онлайн-обучении? И просто мнение жителей Бишкека на сложившуюся ситуацию.
Источник: Элгезит
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