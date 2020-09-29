Ограничения в Баткене пересмотрены. Транспорт будет ездить

В связи с этим, также областной штаб пересмотрел ограничения и разрешил работать с соблюдением санитарных требований.

По поручению Республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекции COVID-19 Баткенский областной штаб пересмотрел ограничения введенные сегодня в связи с эпидемиологической ситуацией.

В Республиканском штабе отмечают что, при пересмотре принятых мер, были учтены обращения водителей общественного транспорта и местных жителей к местной власти о том, что ограничения напрямую влияют на их жилищные условия. А также их готовность строгого соблюдения санитарных требований в общественном транспорте, на скотских рынках, мечетях и торговых центрах.

В связи с этим, также областной штаб пересмотрел ограничения и разрешил работать с соблюдением санитарных требований.

При этом сохраняется строгий контроль соблюдения масочного режима и ограничение на проведение тоев, свадеб, поминок.

«На рынках, в торговых центрах, магазинах, ресторанах и общественных местах ежедневно будут проводиться рейды и дезинфекция для соблюдения санитарных требований, к нарушителям будут принимать соответствующие меры», - отметили в штабе.

Источник: media-center.kg