Ограничения в Баткене пересмотрены. Транспорт будет ездить

В связи с этим, также областной штаб пересмотрел ограничения и разрешил работать с соблюдением санитарных требований.
По поручению Республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекции COVID-19 Баткенский областной штаб пересмотрел ограничения введенные сегодня в связи с эпидемиологической ситуацией.
В Республиканском штабе отмечают что, при пересмотре принятых мер, были учтены обращения водителей общественного транспорта и местных жителей к местной власти о том, что ограничения напрямую влияют на их жилищные условия. А также их готовность строгого соблюдения санитарных требований в общественном транспорте, на скотских рынках, мечетях и торговых центрах.
В связи с этим, также областной штаб пересмотрел ограничения и разрешил работать с соблюдением санитарных требований.
При этом сохраняется строгий контроль соблюдения масочного режима и ограничение на проведение тоев, свадеб, поминок.
«На рынках, в торговых центрах, магазинах, ресторанах и общественных местах ежедневно будут проводиться рейды и дезинфекция для соблюдения санитарных требований, к нарушителям будут принимать соответствующие меры», - отметили в штабе.
Источник: media-center.kg
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