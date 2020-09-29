Президент Жээнбеков с официальным визитом прибыл в Венгрию

Президент Сооронбай Жээнбеков накануне с официальным визитом прибыл в Венгрию.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, на летном поле международного аэропорта имени Ференца Листа Будапешта была выстроена Рота почетного караула, расстелена красная ковровая дорожка. По прибытию в город президент Сооронбай Жээнбеков провел неформальный ужин с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В рамках официального визита глава государства проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Они подпишут Совместную декларацию между Кыргызской Республикой и Венгрией о стратегическом партнерстве.

В рамках визита состоится подписание Меморандума о создании Кыргызско-венгерского фонда развития и других документов о двустороннем сотрудничестве.

С участием делегации Кыргызстана состоится церемония присвоения сквера имени Чингиза Айтматова в Будапеште.

В рамках официального визита Сооронбай Жээнбеков также встретится с президентом Яношем Адером и председателем Национального собрания Ласло Кёвером.

В составе делегации Кыргызской Республики — министр иностранных дел Чынгыз Айдарбеков, заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Венгрии Бакыт Джусупов, вице-премьер-министр Эркин Асрандиев, министр образования и науки Каныбек Исаков, министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев, министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов, министр финансов Бактыгуль Жеенбаева, министр экономики Санжар Муканбетов.

Источник: Элгезит