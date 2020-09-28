В нос тебе гашиш!

Полковник Чуйской областной службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков сам попал в руки при продаже наркотиков.

Чекисты Антикоррупционной службы ГКНБ задержали бесчестного полковника до реализации его грязного плана, не пролив капли крови. Наркотики представляли собой гашиш в виде 166 брикетов, общим весом 1,5 кг. Этот тайный товар полковник оценил в 581 тысячу сомов и собирался нажиться на грязных деньгах.

Источник: газета «De факто» №32 от 25.09.2020/стр.4