В нос тебе гашиш!

Полковник Чуйской областной службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков сам попал в руки при продаже наркотиков.
Чекисты Антикоррупционной службы ГКНБ задержали бесчестного полковника до реализации его грязного плана, не пролив капли крови. Наркотики представляли собой гашиш в виде 166 брикетов, общим весом 1,5 кг. Этот тайный товар полковник оценил в 581 тысячу сомов и собирался нажиться на грязных деньгах.
Источник: газета «De факто» №32 от 25.09.2020/стр.4
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!