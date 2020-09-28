Простительно ли преступление против независимости?

Мало того, что он, как подсолнух, уехал туда, где теплее, так еще готов отдать нашу родину.

— Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России в 2007-2010 годах Раимкул Аттокуров в интервью одному из российских изданий заявил: «Обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в состав России». Эти слова экс-посла вызвали бурные дискуссии среди общественности.

Эдиль Байсалов, политик: «Не нужно обращать внимание на слова таких дураков»

— Такие дураки всегда были. Не нужно уделять внимание. Мало того, что он, как подсолнух, уехал туда, где теплее, так еще готов отдать нашу родину. На протяжении веков наши отцы боролись за независимость, наши матери мечтали, дети воспевали, поэтому глубоко заблуждаются те, кто считают, что великий кыргызский народ упустит независимость из рук. Сейчас нам тяжело, но мы свободны, у нас есть своя земля, наша судьба в наших руках. Мы не устанем, не опустим руки, не пожалеем свои жизни ради независимости. Говорят, хуже всего, когда появляются враги среди своих. Конечно, можно их игнорировать, но я считаю, что таких предателей нельзя пускать на родину, каждый кыргыз должен разорвать отношения с такими людьми, не подпускать к себе близко!

Источник: газета «Факты.kg» №21 от 25.09.2020 / стр. 5