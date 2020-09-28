В Кыргызстане цены на электроэнергию и ГСМ одни из самых низких среди стран СНГ.

Ниже представлена сравнительная таблица по ценам на ГСМ в среднем государствах-членах ЕАЭС.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

В правительстве страны сравнили цены на энергоресурсы в Кыргызстане и некоторых странах СНГ.

По ценам на ГСМ

6 июня 2016 года между Правительствами Кыргызской Республики и Российской Федерации было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов.

Особенностью данного соглашения для Кыргызской Республики прежде всего является возможность импортировать российскую нефть и нефтепродукты для внутреннего потребления республики без уплаты таможенных пошлин. Объемы таких поставок предусматриваются ежегодно в согласованных сторонами индикативных балансах.

Данное стратегическое решение позволяет обеспечить внутреннюю потребность КР в ГСМ по доступной цене и гарантирует достаточный объем поставки, так как нефтепродукты имеют ключевое значение в формировании национальной экономики страны и используются во всех отраслях экономики, а цены на нефтепродукты в конечном итоге влияют на себестоимость всех товаров, работ и услуг.

Ниже представлена сравнительная таблица по ценам на ГСМ в среднем государствах-членах ЕАЭС.

сом/л, по курсу НБКР на 20.09.2020 г.

Наименование ГСМ Кыргызская Республика Республика Казахстан Российская Федерация Беларусь Республика Армения Аи-92 31,7 28,8 45,3 51,3 52,1 Аи-95 36,0 32,9 50,0 54,2 55,3 Дт 34,7 34,8 50,0 54,2 58,6

Как видно из таблицы, в России (откуда Кыргызская Республика импортирует ГСМ) розничные цены на ГСМ дороже, чем в Кыргызстане. Это связано с тем, что в структуре ценообразования около 65% занимают налоги.

Кроме этого, среди государств-членов ЕАЭС у Казахстана (страна-экспортер) самые низкие розничные цены на бензин в связи с тем, что акцизный налог на ГСМ в Казахстане ниже, чем в Кыргызской Республике.

сом/л, по курсу НБКР на 20.09.2020 г.

Казахстан Кыргызстан Бензин 24435 тенге (4590 сомов) 5000 сомов ДТ 600 тенге (104 сомов) 400 сомов

То есть разница в ценах на ГСМ в странах СНГ зависит от ставок налогов, пошлин и предоставленных субсидий со стороны государства.

Несмотря на то, что Кыргызская Республика в основном импортирует ГСМ и собственных добываемых ресурсов недостаточно для покрытия внутренних потребностей, цены на нефтепродукты в республики достаточно низкие в сравнении с другими государствами ЕАЭС.

Стратегическое сотрудничество с Россией на протяжении более 4 лет позволяет Кыргызской Республике обеспечивать потребителей республики необходимым объемом нефтепродуктов и по доступной для населения цене. Тем самым удерживается рост цен на товары, работы и услуги.

По ценам на электрическую энергию

Сегодня стоимость электрической энергии, производимой в Кыргызской Республике, является самой низкой в странах СНГ.

Причиной является производство почти всей электроэнергии (более 90 %) на гидроэлектроэнергетических станциях, что является самым дешевым видом выработки электроэнергии.

Справочно: за 2019 год себестоимость выработки электроэнергии ОАО «Электрические станции» составила 51 тыйын за 1 кВтч в т.ч.: на ТЭЦ – 358 тыйын за 1 кВтч.

В соседних и других странах СНГ соотношение источников выработки электроэнергии разное, что напрямую влияет на себестоимость производства электрической энергии. В основном, в большинстве стран СНГ наибольший удельный вес занимают теплоэнергетические станции.

При таком соотношении для производства электроэнергии требуются значительные затраты на приобретение топлива, что влияет на удорожание себестоимости и увеличение тарифов на электроэнергию.

Ниже представлены сведения по тарифам на электроэнергию для населения в странах СНГ, полученные из открытых источников.

На 19.09.2020 года в долларах США

Страны Средняя зарплата Тариф за 1 кВтч электроэнергии Тариф за 1 кВтч электроэнергии (в сомах) Армения $ 383 (182 тысячи драмов) $0,07 — $0,09 (34,98 – 44,98 драм) 5,74 – 7,38 Азербайджан $ 318 (542 маната) $0,04 — $0,06 (0,07-0,11 манат) 3,27 – 5,13 Грузия $ 318 (785 лари) $0,05 — $0,09 (0,15-0, 27 лари) 3,65 – 6,56 Беларусь $ 470 (944 рубля) $0,06 — $0,1 (0,12 – 0,21 рубль) 3,65 – 6,39 Казахстан $ 437 (168 489 тенге) $0,06 — $0,08 (15,21-26,06 тенге) 2,82 – 4,83 Россия $ 718 (46 503 рублей) $0,1 (5,38 руб.) 5,54 Таджикистан $ 121 (1 169 сомони) $0,02 (0,168 сомони) 1,28 Украина $ 400 (9 878 гривен) $0,03 (0,9 гривны) 2,51 Узбекистан $ 218 (1,8 млн сумов) $0,02 (204,3 сум) 1,57 Кыргызстан $ 225 (15 018 сом) $0,01 (0,77 сома до 700 кВтч) 0,77 сома до 700 кВтч свыше 2,15 с. 2,25 сом для предпр-й

Так, в России электроэнергия вырабатывается на тепловых, гидро и атомных электростанциях, при этом соотношение складывается в пользу тепловых электростанций, что значительно затратнее гидроэнергетики. При этом в единой энергосистеме России эксплуатируются тепловые электростанции 67,7% от общей мощности электростанций ЕЭС России. Гидроэнергетические электростанции в России занимают 20 % установленной мощности российской электроэнергетики, а на атомную энергетику приходится 12% установленной мощности.

Поэтому, для населения тарифы в России в среднем составляют 0,1 доллар США или 7-8 сомов за 1 кВтч, тогда как в Кыргызстане – 0,01 доллар США или 0,77 сомов за 1 квтч.

Аналогично в Армении. В стране функционируют две тепловые электростанции, один блок АЭС и каскад электростанций. В общем объеме выработки электроэнергии на атомной электростанции производится 40 % всей электроэнергии, на тепловых электростанциях 30% и лишь 30% на гидростанциях. Как видно и в этом случае можно говорить о высокой себестоимости производства электрической энергии. Тарифы в Армении для населения в среднем составляют 0,08 долларов США или 5-6 сомов за 1 кВтч.

В Казахстане и Азербайджане 87% всей электрической электроэнергии производится на теплоэлектростанциях и лишь около 10% потребностей страны обеспечивается за счет гидроэнергетических ресурсов. Как следствие, значительные тарифы на электрическую энергию, которые для населения составляют от 0,06 до 0,08 долларов США или до 6 сомов за 1 кВтч.

Основу электроэнергетики Беларуси составляют тепловые электростанции, они вырабатывают 99,9% всей электроэнергии. В качестве топлива используются природный газ и топочный мазут. Соответственно тарифы на электрическую энергию для населения достигают 0,1 долларов США или до 7,9 сомов за 1 кВтч.

Примечание: при проведении анализа использованы данные из открытых источников

Таким образом, в Кыргызской Республике самые дешевые тарифы на электроэнергию ввиду их низкой себестоимости выработки и социальной их ориентированности.

При этом на сегодняшний день государство продолжает прорабатывать дополнительные возможности сотрудничества с потенциальными инвесторами для наращивания энергомощностей (запуск новых крупных проектов в гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и переходу на альтернативные топливные ресурсы (газ и уголь).

Данные меры позволят в перспективе еще снизить цены на электроэнергию и диверсифицировать источники потребления населением энергоресурсов в стране.



По ценам на природный газ

Анализ деятельности газоснабжения по странам СНГ показывает следующее.

По основным условиям страны СНГ необходимо разделять на 2 категории: страны, добывающие собственный природный газ и страны, импортирующие природный газ.

К странам, добывающим собственный природный газ относятся: Узбекистан, Казахстан, Россия, Азербайджан.

К странам, импортирующим природный газ относятся: Армения, Грузия, Белоруссия, Украина и Кыргызская Республика.

По этой причине стоимость добычи или импорта, транзита и тарифы на природный газ для конечных потребителей между странами значительно отличаются.

Страны, добывающие природный газ могут позволить устанавливать сравнительно низкие тарифы, которые субсидируются за счет экспорта природного газа в другие страны.

Так, ниже приведены тарифы на природный газ для конечных потребителей в зависимости от его происхождения.

Страны, добывающие природный газ Тариф за 1 м куб. природного газа Азербайджан $0,12 (0,2 манат) Казахстан $ 0,07 (29,5 тенге) Россия $ 0,01 (7,2 руб.) Узбекистан $ 0,03 (350 сум)

Страны, импортирующие природный газ Тариф за 1 м. куб. природного газа Армения $0,25 (121.0 драм) Грузия $ 0,36 (0,95 лари) Беларусь $ 0,18 (0.46 рубль) Украина $ 0,33 (9,29 гривны) Кыргызстан $ 0,22 (17,3 сомов)

Как видно из таблицы тариф на природный газ для конечных потребителей в Кыргызстане (за исключением Беларуси) самый низкий среди импортирующих стран.

Справочно: Беларусь транзитная страна по природному газу (основной транспортер российского газа в Европу). В этой связи у них особые условия по сравнению с другими странами.

Необходимо особо отметить, что стоимость покупки природного газа занимает в среднем 66,8% от конечной стоимости. К тому же большое значение имеет объемы покупки.

Так, ниже приведены цены и объемы на импорт природного газа в разрезе стран.

Страны, импортирующие природный газ Тариф за 1000 м куб. природного газа Объемы покупки (млн м куб. в год) Армения $ 165 2 000 млн. м3 Грузия в открытых источниках отсутствуют данные Беларусь $ 127 20 000 млн м3 Украина $ 250 32 000 млн м3 Кыргызстан $ 150 306 млн м3

Как видно из таблицы объем покупки (потребление) природного газа Кыргызстаном незначителен в сравнении с другими странами импортерами. При этом цена покупки природного газа самая низкая среди стран импортеров (за исключением Беларуси).

Таким образом, одним из ключевых видов энергоносителей для Кыргызстана является природный газ. Цены на природный газ значительно ниже среди стран импортеров природного газа.

Значительно снизить цены на природный газ в Кыргызстане позволило стратегическое партнерство с Россией. Данное сотрудничество также дает возможность Кыргызстану начать эффективную работу по диверсификации источников потребления энергоресурсов (переход от потребления электричества и угля на газ).

Справочно: в рамках программы газификации населенных пунктов проведена работа по увеличению уровня газификации с 22% в 2014 году до 32% в 2019 году, работа продолжается. На природный газ переводятся основные теплоснабжающие организации страны, активно ведется программа по переводу населения с угля и электричества на природный газ, а также общественного транспорта на потребление природного газа вместо ГСМ.

В целом отмечается, что в Кыргызской Республике самые низкие цены на ГСМ, электроэнергию на пространстве СНГ. Цены на природный газ также дешевле среди стран импортеров, при этом на стоимость поставки в страну природного газа влияют затраты на транспортировку и объем поставки газа.В Кыргызстане цены на электроэнергию и ГСМ одни из самых низких среди стран СНГ. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

В правительстве страны сравнили цены на энергоресурсы в Кыргызстане и некоторых странах СНГ.

По ценам на ГСМ

6 июня 2016 года между Правительствами Кыргызской Республики и Российской Федерации было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов.

Особенностью данного соглашения для Кыргызской Республики прежде всего является возможность импортировать российскую нефть и нефтепродукты для внутреннего потребления республики без уплаты таможенных пошлин. Объемы таких поставок предусматриваются ежегодно в согласованных сторонами индикативных балансах.

Данное стратегическое решение позволяет обеспечить внутреннюю потребность КР в ГСМ по доступной цене и гарантирует достаточный объем поставки, так как нефтепродукты имеют ключевое значение в формировании национальной экономики страны и используются во всех отраслях экономики, а цены на нефтепродукты в конечном итоге влияют на себестоимость всех товаров, работ и услуг.

Ниже представлена сравнительная таблица по ценам на ГСМ в среднем государствах-членах ЕАЭС.

сом/л, по курсу НБКР на 20.09.2020 г.

Наименование ГСМ Кыргызская Республика Республика Казахстан Российская Федерация Беларусь Республика Армения Аи-92 31,7 28,8 45,3 51,3 52,1 Аи-95 36,0 32,9 50,0 54,2 55,3 Дт 34,7 34,8 50,0 54,2 58,6

Как видно из таблицы, в России (откуда Кыргызская Республика импортирует ГСМ) розничные цены на ГСМ дороже, чем в Кыргызстане. Это связано с тем, что в структуре ценообразования около 65% занимают налоги.

Кроме этого, среди государств-членов ЕАЭС у Казахстана (страна-экспортер) самые низкие розничные цены на бензин в связи с тем, что акцизный налог на ГСМ в Казахстане ниже, чем в Кыргызской Республике.

сом/л, по курсу НБКР на 20.09.2020 г.

Казахстан Кыргызстан Бензин 24435 тенге (4590 сомов) 5000 сомов ДТ 600 тенге (104 сомов) 400 сомов

То есть разница в ценах на ГСМ в странах СНГ зависит от ставок налогов, пошлин и предоставленных субсидий со стороны государства.

Несмотря на то, что Кыргызская Республика в основном импортирует ГСМ и собственных добываемых ресурсов недостаточно для покрытия внутренних потребностей, цены на нефтепродукты в республики достаточно низкие в сравнении с другими государствами ЕАЭС.

Стратегическое сотрудничество с Россией на протяжении более 4 лет позволяет Кыргызской Республике обеспечивать потребителей республики необходимым объемом нефтепродуктов и по доступной для населения цене. Тем самым удерживается рост цен на товары, работы и услуги.

По ценам на электрическую энергию

Сегодня стоимость электрической энергии, производимой в Кыргызской Республике, является самой низкой в странах СНГ.

Причиной является производство почти всей электроэнергии (более 90 %) на гидроэлектроэнергетических станциях, что является самым дешевым видом выработки электроэнергии.

Справочно: за 2019 год себестоимость выработки электроэнергии ОАО «Электрические станции» составила 51 тыйын за 1 кВтч в т.ч.: на ТЭЦ – 358 тыйын за 1 кВтч.

В соседних и других странах СНГ соотношение источников выработки электроэнергии разное, что напрямую влияет на себестоимость производства электрической энергии. В основном, в большинстве стран СНГ наибольший удельный вес занимают теплоэнергетические станции.

При таком соотношении для производства электроэнергии требуются значительные затраты на приобретение топлива, что влияет на удорожание себестоимости и увеличение тарифов на электроэнергию.

Ниже представлены сведения по тарифам на электроэнергию для населения в странах СНГ, полученные из открытых источников.

На 19.09.2020 года в долларах США

Страны Средняя зарплата Тариф за 1 кВтч электроэнергии Тариф за 1 кВтч электроэнергии (в сомах) Армения $ 383 (182 тысячи драмов) $0,07 — $0,09 (34,98 – 44,98 драм) 5,74 – 7,38 Азербайджан $ 318 (542 маната) $0,04 — $0,06 (0,07-0,11 манат) 3,27 – 5,13 Грузия $ 318 (785 лари) $0,05 — $0,09 (0,15-0, 27 лари) 3,65 – 6,56 Беларусь $ 470 (944 рубля) $0,06 — $0,1 (0,12 – 0,21 рубль) 3,65 – 6,39 Казахстан $ 437 (168 489 тенге) $0,06 — $0,08 (15,21-26,06 тенге) 2,82 – 4,83 Россия $ 718 (46 503 рублей) $0,1 (5,38 руб.) 5,54 Таджикистан $ 121 (1 169 сомони) $0,02 (0,168 сомони) 1,28 Украина $ 400 (9 878 гривен) $0,03 (0,9 гривны) 2,51 Узбекистан $ 218 (1,8 млн сумов) $0,02 (204,3 сум) 1,57 Кыргызстан $ 225 (15 018 сом) $0,01 (0,77 сома до 700 кВтч) 0,77 сома до 700 кВтч свыше 2,15 с. 2,25 сом для предпр-й

Так, в России электроэнергия вырабатывается на тепловых, гидро и атомных электростанциях, при этом соотношение складывается в пользу тепловых электростанций, что значительно затратнее гидроэнергетики. При этом в единой энергосистеме России эксплуатируются тепловые электростанции 67,7% от общей мощности электростанций ЕЭС России. Гидроэнергетические электростанции в России занимают 20 % установленной мощности российской электроэнергетики, а на атомную энергетику приходится 12% установленной мощности.

Поэтому, для населения тарифы в России в среднем составляют 0,1 доллар США или 7-8 сомов за 1 кВтч, тогда как в Кыргызстане – 0,01 доллар США или 0,77 сомов за 1 квтч.

Аналогично в Армении. В стране функционируют две тепловые электростанции, один блок АЭС и каскад электростанций. В общем объеме выработки электроэнергии на атомной электростанции производится 40 % всей электроэнергии, на тепловых электростанциях 30% и лишь 30% на гидростанциях. Как видно и в этом случае можно говорить о высокой себестоимости производства электрической энергии. Тарифы в Армении для населения в среднем составляют 0,08 долларов США или 5-6 сомов за 1 кВтч.

В Казахстане и Азербайджане 87% всей электрической электроэнергии производится на теплоэлектростанциях и лишь около 10% потребностей страны обеспечивается за счет гидроэнергетических ресурсов. Как следствие, значительные тарифы на электрическую энергию, которые для населения составляют от 0,06 до 0,08 долларов США или до 6 сомов за 1 кВтч.

Основу электроэнергетики Беларуси составляют тепловые электростанции, они вырабатывают 99,9% всей электроэнергии. В качестве топлива используются природный газ и топочный мазут. Соответственно тарифы на электрическую энергию для населения достигают 0,1 долларов США или до 7,9 сомов за 1 кВтч.

Примечание: при проведении анализа использованы данные из открытых источников

Таким образом, в Кыргызской Республике самые дешевые тарифы на электроэнергию ввиду их низкой себестоимости выработки и социальной их ориентированности.

При этом на сегодняшний день государство продолжает прорабатывать дополнительные возможности сотрудничества с потенциальными инвесторами для наращивания энергомощностей (запуск новых крупных проектов в гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и переходу на альтернативные топливные ресурсы (газ и уголь).

Данные меры позволят в перспективе еще снизить цены на электроэнергию и диверсифицировать источники потребления населением энергоресурсов в стране.



По ценам на природный газ

Анализ деятельности газоснабжения по странам СНГ показывает следующее.

По основным условиям страны СНГ необходимо разделять на 2 категории: страны, добывающие собственный природный газ и страны, импортирующие природный газ.

К странам, добывающим собственный природный газ относятся: Узбекистан, Казахстан, Россия, Азербайджан.

К странам, импортирующим природный газ относятся: Армения, Грузия, Белоруссия, Украина и Кыргызская Республика.

По этой причине стоимость добычи или импорта, транзита и тарифы на природный газ для конечных потребителей между странами значительно отличаются.

Страны, добывающие природный газ могут позволить устанавливать сравнительно низкие тарифы, которые субсидируются за счет экспорта природного газа в другие страны.

Так, ниже приведены тарифы на природный газ для конечных потребителей в зависимости от его происхождения.

Страны, добывающие природный газ Тариф за 1 м куб. природного газа Азербайджан $0,12 (0,2 манат) Казахстан $ 0,07 (29,5 тенге) Россия $ 0,01 (7,2 руб.) Узбекистан $ 0,03 (350 сум)

Страны, импортирующие природный газ Тариф за 1 м. куб. природного газа Армения $0,25 (121.0 драм) Грузия $ 0,36 (0,95 лари) Беларусь $ 0,18 (0.46 рубль) Украина $ 0,33 (9,29 гривны) Кыргызстан $ 0,22 (17,3 сомов)

Как видно из таблицы тариф на природный газ для конечных потребителей в Кыргызстане (за исключением Беларуси) самый низкий среди импортирующих стран.

Справочно: Беларусь транзитная страна по природному газу (основной транспортер российского газа в Европу). В этой связи у них особые условия по сравнению с другими странами.

Необходимо особо отметить, что стоимость покупки природного газа занимает в среднем 66,8% от конечной стоимости. К тому же большое значение имеет объемы покупки.

Так, ниже приведены цены и объемы на импорт природного газа в разрезе стран.

Страны, импортирующие природный газ Тариф за 1000 м куб. природного газа Объемы покупки (млн м куб. в год) Армения $ 165 2 000 млн. м3 Грузия в открытых источниках отсутствуют данные Беларусь $ 127 20 000 млн м3 Украина $ 250 32 000 млн м3 Кыргызстан $ 150 306 млн м3

Как видно из таблицы объем покупки (потребление) природного газа Кыргызстаном незначителен в сравнении с другими странами импортерами. При этом цена покупки природного газа самая низкая среди стран импортеров (за исключением Беларуси).

Таким образом, одним из ключевых видов энергоносителей для Кыргызстана является природный газ. Цены на природный газ значительно ниже среди стран импортеров природного газа.

Значительно снизить цены на природный газ в Кыргызстане позволило стратегическое партнерство с Россией. Данное сотрудничество также дает возможность Кыргызстану начать эффективную работу по диверсификации источников потребления энергоресурсов (переход от потребления электричества и угля на газ).

Справочно: в рамках программы газификации населенных пунктов проведена работа по увеличению уровня газификации с 22% в 2014 году до 32% в 2019 году, работа продолжается. На природный газ переводятся основные теплоснабжающие организации страны, активно ведется программа по переводу населения с угля и электричества на природный газ, а также общественного транспорта на потребление природного газа вместо ГСМ.

В целом отмечается, что в Кыргызской Республике самые низкие цены на ГСМ, электроэнергию на пространстве СНГ. Цены на природный газ также дешевле среди стран импортеров, при этом на стоимость поставки в страну природного газа влияют затраты на транспортировку и объем поставки газа.

Источник: Кабар