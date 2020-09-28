В ряде районов Бишкека будет временно прекращена подача питьевой воды (список)

Мэрия Бишкека приносит свои извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборах «Энесай» и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к зимнему периоду завтра, 29 сентября, с 9 утра до 19 часов будет временно прекращена подача питьевой воды.

По данным муниципалитета, воды не будет в жилых массивах «Энесай», «Дордой-1», «Дордой-2», в том числе:

- Центр семейной медицины № 9;

- Детский сад на ул. Орхон 2,2а,4;

- Муниципальное территориальное управление №21;

- Библиотека № 20;

- Участковый пункт милиции № 7;

- Школы №21, №94;

- Компания «КУТ МонтажСтрой»;

- «Ак-Илбирс» на ул. Дордой-17, 20А;

- Участковый пункт милиции № 6 на рынке «Дордой»;

- Детский сад «Бегимай-Дордой»;

- Общественно-профилактический центр Свердловского района.

Мэрия Бишкека приносит свои извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.

Напомним, по любым вопросам относительно водоснабжения звоните в единый информационный «водопроводный» центр для обращений горожан по номеру: 1533. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp: 0554 182-185.

Источник: Кабар