Вроде как подозреваемый человек должен сидеть в тюрьме, а не в Жогорку Кенеше

Неудобные вопросы кандидату в ЖК от партии «Кыргызстан» Нурлану Сулайманову.
— Нурлан Чолпонбаевич, в данное время вы являетесь кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан». Почему вы не постеснялись пойти к народу и попросить проголосовать за вас? Или же вы просто отлеживаетесь дома, не выступаете перед народом, так как уже заплатили партии сотни тысяч долларов? Разве допустимо воровать у государства, сбежать, когда возбудят уголовное дело, вернуться по истечению срока давности, пойти на выборы в связи с сокращением уголовного дела? Почему бы вам не задуматься о морали? Разве можно быть таким наглецом? Или вы думаете, что можно есть, пить, быть министром или депутатом, вершить судьбы людей? Подозреваемый в преступлении человек вроде вас должен сидеть в тюрьме, а не в Жогорку Кенеше, не так ли? Боятся ли Бога люди вроде вас? Как вас земля носит?.. Никак не удается понять, как смеет появляться перед народом и давать обещания человек, который грабил страну, запускал лапу к народному богатству. Интересно, какие сказки вы рассказываете?
Источник: газета «Фабула пресс» №51 от 25.09.2020 / стр. 3
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