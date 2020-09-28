Вице-мэр Бишкека проверяет готовность больниц к возможному увеличению количества зараженных COVID-19

Накануне Виктория Мозгачева проверила состояние детской больницы №3

Вице-мэр Бишкека по социальной политике Виктория Мозгачева продолжает проверять готовность школ и детских садов, больниц и поликлиник к зимнему периоду и возможному увеличению количества заболевших сезонным ОРВИ, а также КОВИД-19.

Накануне вице-мэр проверила состояние городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи (детская больница №3). Осмотрены все помещения: палаты, операционные, процедурные и технические кабинеты, ямочный ремонт на въездах в больницу.

Мозгачева затронула вопросы материального обеспечения эффективной деятельности больницы, безопасной работы медиков (запасы СИЗов, медикаментов), поручила держать руку на пульсе и быть готовыми к любым обстоятельствам.

По словам главного врача Гульнар Джанабиловой, больница полностью готова к осенне-зимнему периоду, а вице-мэр обещала оперативное содействие в ремонте операционной и кровли второго блока.

Инспекции вице-мэра продолжаются.

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Источник: Вести