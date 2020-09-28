Есть ли у вас другое достоинство, кроме красноречия?

Неудобные вопросы председателю партии «Бутун Кыргызстан» Адахану Мадумарову.

— Адахан Кимсанбаевич, вы до этого дважды не прошли в Жогорку Кенеш, ходили недовольный со словами: «Я не согласен». И в этот раз вы верите в то, что пройдете в парламент? Или по привычке останетесь ни с чем, будете кричать, не признавая результаты выборов? Конечно, если вы пройдете, то первым будете аплодировать, рассказывая, как честно прошли выборы. Среди общественности о вас говорят, как о человеке, у которого нет ни одного другого достоинства, кроме красноречия. Вы этим гордитесь или это вас задевает? Будучи спикером Жогорку Кенеша, вы могли снять с повестки дня вопрос о передаче Каркыры казахам, а не допустить ратификацию. Вполне могли. Почему вы предстаете в образе человека, который переживает за страну и народ? Вы напрямую несете ответственность за передачу Каркыры казахам. Можете отрицать тысячу раз, но ваша подпись стоит. Вы отдали спорную землю в Баткене таджикам, потом арендовали ее на 49 лет, подписали документ, хотя таких полномочий у вас не было. Разве это проявление вашего патриотизма? Занимали различные должности при Бакиеве и что полезного сделали? Запомнилось только то, как вы подхалимствовали Жанышу Бакиеву. Почему бы вам не уйти на отдых?

Источник: газета «Фабула пресс» №51 от 25.09.2020 / стр. 3