Простительно ли преступление против независимости?

Простой народ, особенно мигранты поддержат такую точку зрения, но чиновники будут против.

— Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России в 2007-2010 годах Раимкул Аттокуров в интервью одному из российских изданий заявил: «Обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в состав России». Эти слова экс-посла вызвали бурные дискуссии среди общественности.

Бакыт Бакетаев, политолог: «Народ может поддержать, но не власть имущие»

— Простой народ, особенно мигранты поддержат такую точку зрения, но чиновники будут против. Потому что у власть имущих есть дипломатические паспорта. Вылетая за границу, они проходят по специальному коридору, их встречают с почестями. А простой народ не получает такого теплого отношения. Поэтому около миллиона наших мигрантов, трудящиеся в России, поддержат эти мысли экс-посла.

Источник: газета «Факты.kg» №21 от 25.09.2020 / стр. 5