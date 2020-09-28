Простительно ли преступление против независимости?

Простой народ, особенно мигранты поддержат такую точку зрения, но чиновники будут против.
— Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России в 2007-2010 годах Раимкул Аттокуров в интервью одному из российских изданий заявил: «Обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в состав России». Эти слова экс-посла вызвали бурные дискуссии среди общественности.
Бакыт Бакетаев, политолог: «Народ может поддержать, но не власть имущие»
— Простой народ, особенно мигранты поддержат такую точку зрения, но чиновники будут против. Потому что у власть имущих есть дипломатические паспорта. Вылетая за границу, они проходят по специальному коридору, их встречают с почестями. А простой народ не получает такого теплого отношения. Поэтому около миллиона наших мигрантов, трудящиеся в России, поддержат эти мысли экс-посла.
Источник: газета «Факты.kg» №21 от 25.09.2020 / стр. 5
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