Боронов поручил оказать помощь кыргызстанцам, пострадавшим от обрушения переходного моста в Москве

Вместе с тем, поручено взаимодействовать с правоохранительными органами Российской Федерации, которые ведут расследование по произошедшему инциденту.
Премьер-министр Кубатбек Боронов поручил послу КР в РФ Аликбеку Жекшенкулову оказать помощь соотечественникам, пострадавшим от обрушения переходного моста на логистическом предприятии «ФМ Лоджистик Сидорово» в Ступинском районе Московской области России.
Как сообщает пресс-служба кабмина, глава правительства поручил послу предоставить гражданам необходимую медицинскую помощь, а вопрос их размещения в медицинские учреждения взять под личный контроль.
Вместе с тем, поручено взаимодействовать с правоохранительными органами Российской Федерации, которые ведут расследование по произошедшему инциденту.
Источник: Элгезит
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