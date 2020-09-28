Боронов поручил оказать помощь кыргызстанцам, пострадавшим от обрушения переходного моста в Москве

Вместе с тем, поручено взаимодействовать с правоохранительными органами Российской Федерации, которые ведут расследование по произошедшему инциденту.

Премьер-министр Кубатбек Боронов поручил послу КР в РФ Аликбеку Жекшенкулову оказать помощь соотечественникам, пострадавшим от обрушения переходного моста на логистическом предприятии «ФМ Лоджистик Сидорово» в Ступинском районе Московской области России.

Как сообщает пресс-служба кабмина, глава правительства поручил послу предоставить гражданам необходимую медицинскую помощь, а вопрос их размещения в медицинские учреждения взять под личный контроль.

Вместе с тем, поручено взаимодействовать с правоохранительными органами Российской Федерации, которые ведут расследование по произошедшему инциденту.

Источник: Элгезит