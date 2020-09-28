Эксперт озвучила топ-10 нарушений прав медработника в КР в период пандемии

Это принудительная мобилизация для работы в очагах инфекции, отсутствие или недостаточные компенсационные выплаты и другие
В Кыргызстане опять начала расти цифра зараженных COVID-19. Многие граждане беспокоятся, что скоро в республике снова могут ужесточить меры.
Эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова на днях написала топ-10 нарушений прав медработника в КР во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила в соцсети Facebook.
Так, первым в списке числится принудительная мобилизация для работы в очагах инфекции. Приводим примеры следующих нарушений, озвученных экспертом:
- оставление в опасности и высокого риска заражения COVID-19 без соответствующей защиты;
- отсутствие или недостаточные компенсационные выплаты за работу в зонах риска и очагах;
- отсутствие надлежащего ассортимента и качества медикаментов и медоборудования для оказания медпомощи и спасения пациентов с COVID-19;
- отсутствие полного учета медработников, заболевших и умерших от COVID-19, и компенсационных выплат семьям медиков, умерших от COVID-19;
- нарушение свободы слова сообщать общественности информацию о реальной ситуации по COVID-19;
- нарушение права на доступ к информации о реальной ситуации с COVID-19;
- чрезмерная ненормированная некомпенсируемая неучтенная физическая и психологическая нагрузка на одного медработника при оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19;
- нарушение права на отдых;
- увольнения медработников, многие из которых остаются без средств к существованию.
Вместе с тем эксперт Бермет Барыктабасова написала и топ-10 правонарушений человека в КР в период пандемии.
Источник: Вести
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