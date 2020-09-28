Президент Сооронбай Жээнбеков с рабочим визитом вылетел в Россию

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 сентября, с рабочим визитом вылетел в Российскую Федерацию.
В рамках визита Президент Сооронбай Жээнбеков проведет двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, будут обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Встреча Глав государств состоится в г. Сочи.
В составе делегации Кыргызской Республики: министр иностранных дел Чынгыз Айдарбеков, заведующий отделом внешней политики Аппарата Президента Данияр Сыдыков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Аликбек Джекшенкулов.
По завершению рабочего визита в Российскую Федерацию Президент Сооронбай Жээнбеков вылетит с официальным визитом в Венгрию.
Источник: Кабар
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