Президент Сооронбай Жээнбеков с рабочим визитом вылетел в Россию

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 сентября, с рабочим визитом вылетел в Российскую Федерацию.

В рамках визита Президент Сооронбай Жээнбеков проведет двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, будут обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Встреча Глав государств состоится в г. Сочи.

В составе делегации Кыргызской Республики: министр иностранных дел Чынгыз Айдарбеков, заведующий отделом внешней политики Аппарата Президента Данияр Сыдыков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Аликбек Джекшенкулов.

По завершению рабочего визита в Российскую Федерацию Президент Сооронбай Жээнбеков вылетит с официальным визитом в Венгрию.

Источник: Кабар