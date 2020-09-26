Сообщения в СМИ о возможной продаже ГП «Кыргыз темир жолу» не соответствуют действительности, сообщает пресс-служба правительства КР.
По ее данным, в некоторых СМИ распространяется недостоверная информация о продаже Государственного предприятия «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» российской стороне.
В этой связи аппарат правительства КР отмечает, что данная информация не только не соответствует действительности, а является выдуманной и не имеет под собой никаких оснований.
«Во-первых, ГП «НК «Кыргыз темир жолу» не рассматривалось и не будет рассматриваться к акционированию вообще.
Во-вторых, разработана программа «Стратегический план развития ГП «НК «Кыргыз темир жолу» при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики на 2020 год и среднесрочный период, «Концепция развития железнодорожного транспорта до 2025 года в Кыргызской Республике», где предусмотрено строительство новых железных дорог, как и внутренних так и международных, что окажет существенное влияние на улучшение экономической ситуации и развитию нашей страны», - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в преддверии выборов депутатов Жогорку Кенеша, некоторым силам выгодно будоражить общественность, вбрасывая фейковые новости.
В последнее время в ГП «НК «Кыргыз темир жолу» раскрыты коррупционные схемы, где были зафиксированы хищения средств, исчисляемые сотнями миллионов сомов, были задержаны бывшие руководители данного предприятия.
Новость о возможной продаже предприятия ложная и не соответствует действительности. Возможно, распространение таких новостей выгодно определенным политическим силам.
ГП «НК «Кыргыз темир жолу» готовит документы для подачи в суд в целях юридической оценки данной новости.
Источник: Кабар
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