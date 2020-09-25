В Бишкеке усилят санитарный контроль

В муниципалитете отметили, что в связи с небольшим увеличением заболевших санитарный контроль в столице будет усилен, количество инспекций мобильных бригад по хозсубъектам будут увеличены.
За последние сутки в Бишкеке выявлены 13 новых случаев COVID и 5 пневмонии с признаками коронавируса, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
По ее данным, на 25 сентября общее количество заболевших коронавирусом и пневмонией составило 17 тысяч 927 человек, из них 10 тысяч 326 – с пневмонией.
В муниципалитете отметили, что в связи с небольшим увеличением заболевших санитарный контроль в столице будет усилен, количество инспекций мобильных бригад по хозсубъектам будут увеличены.
В мэрии также обратились к горожанам с просьбой сообщать о нарушениях карантинных и санитарных норм первым заместителям акимов районов:
Сатыбек Каныбеков (Первомайский район) – (0772) 665-377;
Садык Мырзакматов (Свердловский район) – (0551) 571-823;
Кубанычбек Айтакунов (Октябрьский район) – (0708) 838-295;
Алтынбек Маматов (Ленинский район) – (0772) 157-976.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!