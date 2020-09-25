В Бишкеке усилят санитарный контроль

В муниципалитете отметили, что в связи с небольшим увеличением заболевших санитарный контроль в столице будет усилен, количество инспекций мобильных бригад по хозсубъектам будут увеличены.

За последние сутки в Бишкеке выявлены 13 новых случаев COVID и 5 пневмонии с признаками коронавируса, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, на 25 сентября общее количество заболевших коронавирусом и пневмонией составило 17 тысяч 927 человек, из них 10 тысяч 326 – с пневмонией.

В муниципалитете отметили, что в связи с небольшим увеличением заболевших санитарный контроль в столице будет усилен, количество инспекций мобильных бригад по хозсубъектам будут увеличены.

В мэрии также обратились к горожанам с просьбой сообщать о нарушениях карантинных и санитарных норм первым заместителям акимов районов:

Сатыбек Каныбеков (Первомайский район) – (0772) 665-377;

Садык Мырзакматов (Свердловский район) – (0551) 571-823;

Кубанычбек Айтакунов (Октябрьский район) – (0708) 838-295;

Алтынбек Маматов (Ленинский район) – (0772) 157-976.

Источник: Элгезит