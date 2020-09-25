(Видео) В Бишкеке задержан член ОПГ, участвовавший в нападении на бизнесмена

Члены преступной группировки, угрожая оружием, увезли предпринимателя в сторону старого аэропорта и завладели его деньгами

Еще 30 января 2020 года, примерно в 21.00 часов, в Бишкеке, на пересечении улиц Байтик Баатыра и Суеркулова, двое неизвестных лиц азиатской внешности напали на предпринимателя.

Злоумышленники, угрожая оружием, насильно посадили его в свой автомобиль и заставили владельца внедорожника проехать несколько километров в сторону старого аэропорта. На окраине столицы нападавшие, угрожая расправой, завладели денежными средствами в размере 500 долларов и 12000 сомов.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП, в УВД Октябрьского района было начато досудебное расследование.

В феврале текущего года прокуратура передала дело в Следственную службу МВД, где осуществлялось расследование по статье “Разбой, совершенный группой лиц, с применением оружия ” УК КР.

Сотрудники Службы криминальной милиции МВД вышли на след преступной группы.

Накануне в Бишкеке оперативники Третьего управления СКМ МВД провели операцию по задержанию одного из подозреваемых.

Задержан гражданин Д.А. 1995 года рождения, уроженец Таласской области, ранее судимый за кражу.

По полученным данным, указанный гражданин состоит на оперативном учете МВД как член одной из организованных преступных группировок. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Следственная служба МВД осуществляет досудебное расследование по факту разбоя.

Источник: vesti.kg