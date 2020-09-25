С каждым днем растет количество заразившихся коронавирусом!

Идущие на парламентские выборы партии не соблюдают санитарные правила против коронавируса.
Из-за них с каждым днем увеличивается количество подцепивших вирус.
Центральная избирательная комиссия сообщала о необходимости помнить во время агитации предложенные Республиканским оперативным штабом предложения против коронавируса. Пока ни одной партии не дано предостережение, и по этому поводу никакой меры не принято.
На сегодняшний день в стране общее количество заболевших вирусом COVID-19 – 45 тысяч 757 человек, из них 42 тысячи 5 выздоровели, число умерших дошло до 1 тысячи 63 человек. Только в последние сутки вирус выявлен у 127 человек. Это стало самым высоким показателем за последние две недели. Распоряжающаяся социальным блоком вице-премьер-министр Аида Касымалиева активно занята выборами. Месяц назад она приостановила свою деятельность, став кандидатом, участвующим в парламентских выборах. Аиду айым сейчас интересует не здоровье народа, а выборы.
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №18 от 25.09.2020/стр.3
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!