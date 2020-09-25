Гипермаркеты «Глобус» и «Фрунзе» представляют угрозу жизни горожан, — мэрия Бишкека

Также большинство покупателей находились в торговых залах без масок, этим пренебрегали и отдельные кассиры.
Сотрудники Первомайского акимиата совместно с сотрудниками РУВД и ЦГСЭН накануне нагрянули с инспекцией в крупные торговые точки сети «Глобус» и «Фрунзе».
Как сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, в ходе рейда выявлен ряд нарушений: не организованы входные фильтры, отсутствовали дезинфекционные коврики, не измерялась температура и руки не обрабатывались антисептиком. Также большинство покупателей находились в торговых залах без масок, этим пренебрегали и отдельные кассиры.
Санитарными врачами ЦГСЭН составлены административные протоколы в отношении администрации маркетов «Глобус» и «Фрунзе» по статье 293 Кодекса КР «О нарушениях» с наложением штрафа второй категории.
Источник: Элгезит
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