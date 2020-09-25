Мадумаров с почестями вернет Акаева и Бакиева

В качестве доказательства выставили в интернет его выступление.

Какое-то время назад «разрушитель» из «Бутун Кыргызстана» Адахан Мадумаров на вопрос об Акаеве и Бакиеве невозмутимо ответил: «Верну Акаева и Бакиева в Кыргызстан, со всеми почестями». Вся общественность хорошо об этом знает. Недавно журналисты напомнили ему эти слова, но он отпрыгнул, сказав: «Братишка, такие слова не могли выйти из моих уст, я такого не говорил». В качестве доказательства выставили в интернет его выступление. Но и после этого он продолжает отрицать. А ведь Адахан любит Бакиевых, еще до начала агитации он говорил: «Народ оценил труды Бакиевых». О каких трудах идет речь? О расстреле народа? Или о том, как они сделали Мадумарова спикером и его руками отдали казахам Каркыру? Даже у безалаберности и манкуртизма должны быть границы…

Источник: газета «Багыт.kg» №22 от 24.09.2020 / стр. 5