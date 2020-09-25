Народ настроен против того, чтобы национальный музей был огорожен забором

Отдельные чиновники уже за решеткой.

Чиновники старой и новой власти, провернувшие капитальный ремонт в национальном историческом музее в Бишкеке, положили в левые карманы миллионы. Некоторые чиновники так и не ответили по данному уголовному делу. Отдельные чиновники уже за решеткой. С тех пор музей остается закрытым. В преддверии выборов они решили поспешно обнести периметр металлическим забором, как в случае с «Белым домом». Общественность настроена против такого «гениального» решения власти, звучит острая критика. В каком-то году решили обнести металлическим забором госучреждения, начиная с «Белого дома». Народ же критиковал такое решение. Но власть не прислушивалась. Забор вокруг «Белого дома» не принес удачу чиновникам. Они прячутся за этим забором и по-своему распоряжаются государственной казной. Простой народ дважды совершал кровопролитную революцию, чтобы избавиться от этих пожирателей. Но до этих манкуртов никак не достучишься. Из ныне участвующих в выборах партий только «Замандаш» требует убрать заборы вокруг госучреждений, включая «Белый дом». Остальные партии не затрагивали эту тему. А народ не хочет видеть ни заборы, ни «Белый дом», ведь они не способствуют развитию страны.

Источник: газета «Багыт.kg» №22 от 24.09.2020 / стр. 3