Евросоюз вновь выразил озабоченность по ряду противоречивых законодательных инициатив в Кыргызстане

По их данным, открытая и конструктивная дискуссия охватила широкий круг вопросов.

Европейский союз (ЕС) и Кыргызская Республика провели десятый раунд ежегодного Диалога по правам человека 24 сентября в режиме видеоконференции. Об этом сообщили в представительстве ЕС в КР.

По их данным, открытая и конструктивная дискуссия охватила широкий круг вопросов. Стороны обсудили развитие ситуации с правами человека в Кыргызской Республике и ЕС со времени последнего диалога и в контексте пандемии COVID-19. ЕС выразил обеспокоенность в связи с ограничениями свободы мирных собраний и информации, а также в связи с высоким ростом гендерного и семейного насилия во время пика пандемии.

ЕС вновь выразил свою озабоченность по ряду противоречивых законодательных инициатив в Кыргызстане, а именно: по вопросам профсоюзов и некоммерческих организаций; манипулирования информацией; внесения поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, которые противоречат обязательствам Кыргызстана по соответствующим международным конвенциям. Обсуждались также отдельные случаи, в том числе ведущееся расследование в связи со смертью в тюрьме правозащитника Азимжана Аскарова.

ЕС приветствовал важную работу, проводимую национальными правозащитными учреждениями, в частности Омбудсменом и Национальным центром по предупреждению пыток. ЕС подчеркнул необходимость обеспечения бесперебойной работы этих учреждений, особенно во время коронавирусного кризиса. ЕС и Кыргызстан также затронули прогресс республики в осуществлении мер и механизмов по предупреждению применения пыток и жестокого обращения.

Стороны обсудили вопросы свободы выражения мнения, включая свободу средств массовой информации. ЕС призвал власти Кыргызстана поддерживать и защищать открытую медиа-среду как важный инструмент для проведения свободных, конкурентных и прозрачных парламентских выборов 4 октября. Стороны обсудили вопросы сотрудничества с гражданским обществом, а также вопросы эффективного госуправления, включая права представителей нацменьшинств и борьбу с коррупцией.

Кыргызская Республика является членом Всеобщей схемы преференций плюс (ВСП+) с января 2016 года. Стороны рассмотрели ход мониторинга реализации республикой 27 соответствующих международных конвенций по устойчивому развитию, и обсудили области, в которых помощь ЕС будет необходима КР, чтобы страна могла в полной мере воспользоваться преимуществами этой схемы.

Помимо этого, стороны провели обзор своего сотрудничества на соответствующих многосторонних форумах, в частности, в рамках системы ООН, а также программ двустороннего сотрудничества, финансируемых в рамках Инструмента сотрудничества в целях развития ЕС и Европейского инструмента в области демократии и прав человека.

Делегацию Кыргызстана возглавлял заместитель министра иностранных дел Азизбек Мадмаров. Группу ЕС возглавлял начальник отдела по Центральной Азии Европейской службы внешних связей Борис Ярошевич. Следующий раунд диалога по правам человека между ЕС и Кыргызской Республикой состоится в Брюсселе в 2021 году.

Источник: Элгезит