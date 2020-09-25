Какой средний размер пособия на погребение в Кыргызстане?

Информация Министерства труда и соцразвития
Общая численность получателей пособий по беременности и родам и пособия на погребение на 1 сентября текущего года составила 24,1 тыс. человек. Из них получателей пособий по беременности и родам – 22,3 тыс. человек, пособия на погребение – 1,8 тыс. человек.
По данным Министерства труда и соцразвития, средний размер пособия по беременности и родам составил – 10273,7 сом. Средний размер пособия на погребение – 3423,0 сом.
Общая сумма финансирования из республиканского бюджета 235,8 млн. сом, из них пособия по беременности и родам – 229,6 млн. сом и пособия на погребение – 6,2 млн. сом.
МТСР КР
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