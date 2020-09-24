Состояние Курсана Асанова оценивается в 2 млрд долларов?

Комментируя видео, Асанов жестко раскритиковал власти.

На просторах интернета распространилось видео, где приводится список имущества Курсана Асанова, борющегося за должность депутата от партии притягивающего неприятности Адахана. В упомянутом материале говорится, что дома, машины, здания, животное хозяйство, все вместе оценивается в 2 млрд долларов. Комментируя видео, Асанов жестко раскритиковал власти. Он опроверг всю информацию. По его словам, власть целый год проверяла его имущество и ничего не нашла. Добавил, что готов отдать все богатство сиротам, если власть что-то найдет. Асанов в шутку заявил, что и «Белый дом» и Дом правительства принадлежат ему и он сдает их властям. «Дом правительства верну через год, а «Белый дом» — через 2-3 года», — сказал он. Эти слова генерала были расценены как прогноз – через месяц сменится правительство, а через 2-3 года — президент. В общем, точащий зуб на нынешнюю власть Асанов действительно является одним из больших богачей. Если тщательно проверить – все всплывет. Если по итогам выборов он не станет депутатом, чтобы защитить себя, если он не попадет во власть, то власть устроит ему тяжелые деньки…

Источник: газета «Багыт.kg» №22 от 24.09.2020 / стр. 2